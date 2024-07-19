Сийярто осудил реакцию ЕС и США на закон об иноагентах в Грузии

Недавно принятый в Грузии закон «О прозрачности иностранного влияния» — вполне понятная попытка ограничения иностранного вмешательства во внутренние дела страны, никто не в праве критиковать за это грузинские действующие власти.
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