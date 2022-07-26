Посольство РФ объяснило "воспаленным воображением" заявления в США об изоляции Москвы

Посольство РФ в США высказалось в ответ на новое заявления Госдепа об изоляции Москвы, отметив "воспаленное воображение" американских деятелей в их стремлении исказить действительность, которое вызывает недоумение как в РФ, так и у местных СМИ.
Посольство РФ в США высказалось в ответ на новое заявления Госдепа об изоляции Москвы, отметив "воспаленное воображение" американских деятелей в их стремлении исказить действительность, которое вызывает недоумение как в РФ, так и у местных СМИ.
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