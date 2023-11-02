У теряющего власть Зеленского появился серьезный конкурент

Который озвучил то, против чего выступает КиевВ своей политической программе бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович предложил перейти к стратегической обороне государства и потребовать от НАТО членства для Киева.
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