Политолог Сетов о развитии ИИ в России: «Инструмент улучшения жизни граждан»

Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия должна стать мировым лидером в сфере ИИ. Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
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