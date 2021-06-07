Более 1000 зрителей посетили концерты Драматического театра в первый день в Белогорском гарнизоне Амурского общевойскового объединения ВВО

Более 1000 зрителей посетили концерты Драматического театра в первый день в Белогорском гарнизоне Амурского общевойскового объединения ВВО

В ходе гастрольного тура, артисты Драматического театра ВВО посетят ряд населенных пунктов и отдаленных военных гарнизонов Амурской области, города Благовещенск, Белогорск, Свободный, Екатеринославку.

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