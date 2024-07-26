Велопутешественника из Мангистау встретили у Триумфальной арки в Париже

Раббим Борашев доехал до Парижа, исполнив свою мечту - побывать на Олимпийских играх. В Париже его встречали представители посольства Казахстана во Франции, казахстанцы, проживающие во Франции, а также представители казахской диаспоры.
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