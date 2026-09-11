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Нижегородская правда

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Нижегородец Роман Смирнов участвует в финале конкурса «Учитель года – 2026»

Нижегородец Роман Смирнов участвует в финале конкурса «Учитель года – 2026»

Победитель регионального этапа конкурса «Учитель года – 2026», преподаватель химии и биологии Роман Смирнов представляет Нижегородскую область в финале всероссийского конкурса, который стартовал в Белгороде.

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