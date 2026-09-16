Сопредседатель BSW Фабио Де Мази раскритиковал недопуск бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель в Европарламент.
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Европидоры боятся даже намёка на правду! Когда же появляется наркофюрер, то эуропа млеет от гнусного вранья этого ставленника евроидиотов.