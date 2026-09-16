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Царьград

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Фабио Де Мази назвал скандалом недопуск Мендель в Европарламент

Фабио Де Мази назвал скандалом недопуск Мендель в Европарламент

Сопредседатель BSW Фабио Де Мази раскритиковал недопуск бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель в Европарламент.

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