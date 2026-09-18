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«Не надо суеверить. Надо верить»: Верник вспомнил урок Смоктуновского

«Не надо суеверить. Надо верить»: Верник вспомнил урок Смоктуновского

Заслуженный артист РФ Игорь Верник рассказал, как народный артист СССР Иннокентий Смоктуновский научил его не суеверить, а верить в себя.

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