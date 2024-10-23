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Русский Днепропетровск

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  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Курвяне вы там держитесь.ВСУ пошли в контр...
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    Чем больше завалим шлюх и их выродков,тем легче в дальнейшем их истребить.Куда ж ты, мать? ...
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«Нам перекрывают кислород»: Генштаб ВСУ в гробовой тишине закрашивает карты в районе Горняка и Селидово

Радомир Маркуш 22 октября 2024 г., 20:35   В Киеве не понимают, как группировка «Центр» генерала Мордвичева проламывает их оборону По данным из заслуживающих внимания источников, ситуация для ВСУ в Селидово напоминает последние дни «фортецi Угледара», а в Горняке сравнима с развалом обороны в Авдеевке накануне знаменитого драпа бандеровцев во главе с 3-й ОДШБр.

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