Радомир Маркуш 22 октября 2024 г., 20:35 В Киеве не понимают, как группировка «Центр» генерала Мордвичева проламывает их оборону По данным из заслуживающих внимания источников, ситуация для ВСУ в Селидово напоминает последние дни «фортецi Угледара», а в Горняке сравнима с развалом обороны в Авдеевке накануне знаменитого драпа бандеровцев во главе с 3-й ОДШБр.