Минобороны Латвии и Белый дом признали присутствие латвийских и американских военнослужащих на Украине

В Белом доме и министерстве обороны Латвии признали присутствие своих кадровых военных на Украине. В частности, такого рода признание сделал Джон Кирби, занимающий пост координатора по стратегическим коммуникациями Совбеза в администрации США.
В Белом доме и министерстве обороны Латвии признали присутствие своих кадровых военных на Украине. В частности, такого рода признание сделал Джон Кирби, занимающий пост координатора по стратегическим коммуникациями Совбеза в администрации США.
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