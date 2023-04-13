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Минобороны Латвии и Белый дом признали присутствие латвийских и американских военнослужащих на Украине

Минобороны Латвии и Белый дом признали присутствие латвийских и американских военнослужащих на Украине

В Белом доме и министерстве обороны Латвии признали присутствие своих кадровых военных на Украине. В частности, такого рода признание сделал Джон Кирби, занимающий пост координатора по стратегическим коммуникациями Совбеза в администрации США.

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