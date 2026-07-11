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Аргументы недели

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Особенности китайской борьбы с коррупцией

Особенности китайской борьбы с коррупцией

Периодически пишут о казнях коррупционеров в Китае. Многие россияне считают, если бы взяточников в нашей стране наказывали так же жёстко, то и проблема коррупции была бы давно решена.

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