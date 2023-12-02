Кардиолог назвал малоизвестный фактор риска развития инфаркта

Анализ рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний предполагает проверку в том числе уровня липопротеина (a), что нередко упускается из виду, хотя выход этого показателя за определенные рамки можно считать очень тревожным сигналом.
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