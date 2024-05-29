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Обвиняемый в педофилии сатанист Чулков поддерживает украинских неонацистов

Обвиняемый в педофилии сатанист Чулков поддерживает украинских неонацистов

Арестованный по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней сатанист Семен Чулков из подмосковного Красногорска считает украинские неонацистские организации движениями, которые повлияли на его мировоззрение.

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