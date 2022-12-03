Постпред РФ в Вене Ульянов: Европа будет жить без российской нефти

РИАМО - 3 дек. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европа останется без российской нефти из-за введения потолка цен и будет вынуждена искать альтернативные источники поставок топлива, сообщает РИА Новости.
РИАМО - 3 дек. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европа останется без российской нефти из-за введения потолка цен и будет вынуждена искать альтернативные источники поставок топлива, сообщает РИА Новости.
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