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Постпред РФ в Вене Ульянов: Европа будет жить без российской нефти

Постпред РФ в Вене Ульянов: Европа будет жить без российской нефти

РИАМО - 3 дек. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европа останется без российской нефти из-за введения потолка цен и будет вынуждена искать альтернативные источники поставок топлива, сообщает РИА Новости.

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