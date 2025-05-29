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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Крым 1925 года на цветных фото

По официальной версии цветной фотографии в СССР до конца 1920-х не существовало. Но ведь если учесть тот факт, что каждый год тысячи советских граждан бывали за рубежом, а среди них были и фотографы, и они, конечно, могли купить за границей всё, что необходимо, для цветной съёмки.

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