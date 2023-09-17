ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Старая попрошайка хотела, чтоб я купила ей еды, а я ее просто послала

Старая попрошайка хотела, чтоб я купила ей еды, а я ее просто послала

Я нечасто бываю в западном районе города, но у меня появился пациент, которому нужно было ставить капельницы, и несколько дней подряд я посещала этот микрорайон.

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Комментарии
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Элина Морозова
Не знаю как в других городах, но в Москве  они все мошенники и  как правило состоят в криминальных организациях по собственной  воле  или по принуждению, но  все подачки и милостыни все равно им не достаются. Единственное, чем  можно им  реально помочь-это отвести в центр социальной поддержки. Но в  большинстве случаев они сами будут  этому сопротивляться.
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15 час.
Я
Яна
В 90-х были случаи, когда просили купить хлеба. Я покупала, иногда деньги давала. Очень благодарили. Сейчас одаривать смысла не вижу, к тому же наличкой не пользуюсь.
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9 час.
Майя Maja
Очень редко подаю. Около монастрырей и обителей, да. Считаю что через свою компанию помогая детскому дому и это целенаправленная помощь. Она важнее..
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2 час.

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