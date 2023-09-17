Я нечасто бываю в западном районе города, но у меня появился пациент, которому нужно было ставить капельницы, и несколько дней подряд я посещала этот микрорайон.
Старая попрошайка хотела, чтоб я купила ей еды, а я ее просто послала
Комментарии
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Элина Морозова
Не знаю как в других городах, но в Москве они все мошенники и как правило состоят в криминальных организациях по собственной воле или по принуждению, но все подачки и милостыни все равно им не достаются. Единственное, чем можно им реально помочь-это отвести в центр социальной поддержки. Но в большинстве случаев они сами будут этому сопротивляться.
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15 час.
Я
Яна
В 90-х были случаи, когда просили купить хлеба. Я покупала, иногда деньги давала. Очень благодарили. Сейчас одаривать смысла не вижу, к тому же наличкой не пользуюсь.
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9 час.
Майя Maja
Очень редко подаю. Около монастрырей и обителей, да. Считаю что через свою компанию помогая детскому дому и это целенаправленная помощь. Она важнее..
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2 час.
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