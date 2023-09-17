Старая попрошайка хотела, чтоб я купила ей еды, а я ее просто послала

Элина Морозова

Не знаю как в других городах, но в Москве они все мошенники и как правило состоят в криминальных организациях по собственной воле или по принуждению, но все подачки и милостыни все равно им не достаются. Единственное, чем можно им реально помочь-это отвести в центр социальной поддержки. Но в большинстве случаев они сами будут этому сопротивляться.