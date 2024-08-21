Глава МИД Австрии Шалленберг осудил насильственное переселение населения Газы

Руководитель Министерства иностранных дел Австрийской Республики Александер Шалленберг прокомментировал поступок Иерусалима, в ходе которого власти страны депортировали насильно мирное население сектора Газа.
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