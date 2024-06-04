Гаврилов: на Украине действуют 92 иностранные ДРГ, включая 14 американских

Потери среди наёмников скрывают На Украине действуют более 90 иностранных диверсионных групп, включая 14 американских, сообщил глава делегации России на переговорах в Вене Константин Гаврилов в интервью газете «Известия».
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