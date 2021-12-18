День 19 декабря в истории

День военной контрразведки в России. В этот день в 1918 году был создан орган военной контрразведки Советской России — Особый отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР.
День военной контрразведки в России. В этот день в 1918 году был создан орган военной контрразведки Советской России — Особый отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР.
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