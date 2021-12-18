Парламентская газета

688 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНП
    НапёрсточникиШольц: Германия и...
  • Виталий
    Интересно,для кого здесь "вывешена" эта статья? Для 99,9% читающих - это просто набор цифр и слов! и Кто это,по мнени...Россия сократила ...
  • вылитый литой
    у запада в своем отечестве дел по горлоВ Совфеде заявили...

День 19 декабря в истории

День 19 декабря в истории

День военной контрразведки в России. В этот день в 1918 году был создан орган военной контрразведки Советской России — Особый отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх