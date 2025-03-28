Статистика отказов: рекордные показатели начала года «В феврале 2025 года доля отклонённых ипотечных заявок достигла 56,2%» Согласно отчёту… Ипотека 2025: почему банки массово отказывают заёмщикам — данные НБКИ .
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