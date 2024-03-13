Слуцкий встретился с приехавшим на выборы в РФ внуком Шарля де Голля

Глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР и кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий 13 марта встретился с внуком бывшего президента Франции Шарля де Голля, общественным деятелем Пьером де Голлем, прилетевшим в Россию в качестве международного эксперта на предстоящих выборах.