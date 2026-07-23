Metro Москва
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Metro Москва

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Рельсовый каркас столицы пополнили более 370 современных российских вагонов

Рельсовый каркас столицы пополнили более 370 современных российских вагонов

Последовательная модернизация рельсового транспорта позволяет Москве сохранять лидирующие позиции среди крупнейших мегаполисов Европы и Америки по темпам обновления подвижного состава, уровню развития транспортной инфраструктуры и качеству обслуживания пассажиров.

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