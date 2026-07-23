Рельсовый каркас столицы пополнили более 370 современных российских вагонов

Последовательная модернизация рельсового транспорта позволяет Москве сохранять лидирующие позиции среди крупнейших мегаполисов Европы и Америки по темпам обновления подвижного состава, уровню развития транспортной инфраструктуры и качеству обслуживания пассажиров.
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