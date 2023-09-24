В Реадовском парке обнаружен очаг бешенства

В Смоленске неблагополучными считаются придомовые территории нескольких домов по улице Николаева и Реадовский парк «Результат исследования на бешенство трупа дикого животного (енотовидной собаки), обнаруженного в парке оказался положительным», – рассказали в филиале ОГБУВ «Госветслужба» – «Смоленский ветеринарный центр»🔥 Срочная новость: Уход Пахмутовой вслед за мужем – все были готовы к худшему В мэрии уточняют, что неблагополучными по бешенству в настоящее время считаются территория Реадовского парка и придомовые территории домов 73, 75, 77, 79, 79 (а, б, в), 81, 83, 85, 87 по улице Николаева.