Смоленск 2.0

57 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Ну отпустите вы их. Пусть Европа их кормит.Границу Смоленско...
  • Николай Гончаров
    Условно?В облцентре вынес...
  • Валерий Евстафьев
    "Смоленскую крепостную стену полностью реконструируют". Она станет вдвое толще и втрое выше?Смоленскую крепос...

В Реадовском парке обнаружен очаг бешенства

В Реадовском парке обнаружен очаг бешенства

В Смоленске неблагополучными считаются придомовые территории нескольких домов по улице Николаева и Реадовский парк «Результат исследования на бешенство трупа дикого животного (енотовидной собаки), обнаруженного в парке оказался положительным», – рассказали в филиале ОГБУВ «Госветслужба» – «Смоленский ветеринарный центр»🔥 Срочная новость: Уход Пахмутовой вслед за мужем – все были готовы к худшему В мэрии уточняют, что неблагополучными по бешенству в настоящее время считаются территория Реадовского парка и придомовые территории домов 73, 75, 77, 79, 79 (а, б, в), 81, 83, 85, 87 по улице Николаева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх