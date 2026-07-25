Лавров предлагает найти виновных в провале договора на Аляске

А что их искать? Нашли кому верить. Американцы были, есть и будут .....

SK

Sergey Korotun

Короче, опять развели. Как с движением НАТО на восток, как с Януковичем и многое т.п. Они и на подписанное то чихали, а на "пацанское слово" просто прибор кладут. А нам будто это нравится даде: "ждать, надеятся и верить", а потом в очередной раз на..бываться и делать круглыми глаза. Вечная движуха, однако.