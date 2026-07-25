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Позитив для оптимистов

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Лавров предлагает найти виновных в провале договора на Аляске

Лавров предлагает найти виновных в провале договора на Аляске

В России продолжаются рефлексии на тему анкориджских договорённостей. Глава МИД Сергей Лавров после получасовой встречи с госсекретарём США Марко Рубио вновь приподнял покров тайны над договором двух президентов на Аляске.

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Комментарии
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Александр Бауков
А что их искать? Нашли кому верить. Американцы были, есть и будут .....
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1 м.
SK
Sergey Korotun
Короче, опять развели. Как с движением  НАТО на восток, как с Януковичем и многое т.п.  Они и на  подписанное то чихали, а на &quot;пацанское слово&quot;  просто прибор кладут. А нам будто это нравится даде: &quot;ждать, надеятся и верить&quot;, а потом в очередной раз  на..бываться и делать круглыми глаза. Вечная движуха, однако.
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1 м.