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Бобров: На юге Москвы снесли ангар и освободили участок от самостроя

Бобров: На юге Москвы снесли ангар и освободили участок от самостроя

В Донском районе демонтировали незаконную постройку площадью более 700 квадратных метров. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

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