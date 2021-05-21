Основные фондовые индексы США прервали трехдневное падение

МОСКВА, 21 мая — Dow Jones. Торги на американском рынке акций в четверг завершились с повышением, прервав трехдневное падение, после того, как данные по заявкам на пособие по безработице показали, что рынок труда продолжает восстанавливаться.
МОСКВА, 21 мая — Dow Jones. Торги на американском рынке акций в четверг завершились с повышением, прервав трехдневное падение, после того, как данные по заявкам на пособие по безработице показали, что рынок труда продолжает восстанавливаться.
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