Российский отец-одиночка был мобилизован на СВО и вернулся только через 2,5 года

Жителя Бурятии демобилизовали со специальной военной операции (СВО) на Украине из-за ребенка, которого по сложившимся обстоятельствам он вынужден воспитывать в одиночку, сообщила омбудсмен из российского региона Юлия Жамбалова.
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