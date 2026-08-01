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Коттедж в Ярославской области вместо банкета и сюрприз от мужа: как Нонна Гришаева встретила 55-летие и почему отказалась от роли «прекрасной няни»

Коттедж в Ярославской области вместо банкета и сюрприз от мужа: как Нонна Гришаева встретила 55-летие и почему отказалась от роли «прекрасной няни»

Свой 55-й день рождения 21 июля 2026 года Нонна Гришаева решила провести вдали от столичных ресторанов.

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