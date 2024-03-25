Отменит ли группа «Пикник» концерт, назначенный на 27 марта?

Изначально музыканты собирались отыграть концерт в Санкт-Петербурге. фото: Getty Images25 марта в официальной группе в «Контакте» концертного зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге объявили, что назначенный на 27 марта концерт группы «Пикник» состоится.
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