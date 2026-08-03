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Аргументы недели

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Выстрелы в Одессе стали новой точкой эскалации конфликта вокруг мобилизации

Выстрелы в Одессе стали новой точкой эскалации конфликта вокруг мобилизации

В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам Овидиопольского районного ТЦК, которые проводили мобилизационные мероприятия.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Зато как прыгали и получили то что хотели-кто в Гейропе примеряет кружевные трусики, кто на фронт и в окопы, а до 2-х миллионов уже ничего не хотят и упокоились. Однако Янукович, не будь трусом, давно бы застрелился видя что он натворил!
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