Выстрелы в Одессе стали новой точкой эскалации конфликта вокруг мобилизации

Геннадий Бережнов

Зато как прыгали и получили то что хотели-кто в Гейропе примеряет кружевные трусики, кто на фронт и в окопы, а до 2-х миллионов уже ничего не хотят и упокоились. Однако Янукович, не будь трусом, давно бы застрелился видя что он натворил!