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Московский суд рассмотрит законность штрафа 50 тысяч рублей для Noize MC

Московский суд рассмотрит законность штрафа 50 тысяч рублей для Noize MC

Московский городской суд изучает законность штрафа в 50 тысяч рублей для музыканта Noize MC за дискредитацию армии.

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