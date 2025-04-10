Судя по календарным праздникам, 10 апреля — очень светлый и уютный день, ведь отмечаются такие даты, как: ❤️ День зеленого чая ❤️ День брата и сестры ❤️ Глобальный день работы из дома ❤️ Всемирный день ягуара ❤️ Международный день ТОП-менеджера ❤️ День рождения спички ❤️ День поощрения молодого писателя ❤️ День объятий с вашей собакой Для тех, кто замучался придумывать, что готовить на ужин, мир дает подсказки: День гречки, День банана, День рогаликов с корицей;).