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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Судя по календарным праздникам, 10 апреля — очень светлый и уютный день

Судя по календарным праздникам, 10 апреля — очень светлый и уютный день, ведь отмечаются такие даты, как: ❤️ День зеленого чая ❤️ День брата и сестры ❤️ Глобальный день работы из дома ❤️ Всемирный день ягуара ❤️ Международный день ТОП-менеджера ❤️ День рождения спички ❤️ День поощрения молодого писателя ❤️ День объятий с вашей собакой Для тех, кто замучался придумывать, что готовить на ужин, мир дает подсказки: День гречки, День банана, День рогаликов с корицей;).

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