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В Софийском соборе Самары простятся врачом Татьяной Грищенко

В Софийском соборе Самары простятся врачом Татьяной Грищенко

Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения 31 марта.Стало известно о том, что заслуженный врач России, торакальный хирург областного клинического противотуберкулезного диспансера Татьяна Грищенко ушла из жизни.

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