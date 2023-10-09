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«Столото» представил новый формат точек продаж: в Москве появился «Рапидо Лаунж»

«Столото» представил новый формат точек продаж: в Москве появился «Рапидо Лаунж»

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» для повышения качества клиентского сервиса открыл пилотную точку продаж, реализованную в новом формате, — «Рапидо Лаунж», которая представляет собой новое современное пространство для поклонников быстрых лотерей.

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