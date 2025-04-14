Мерц заявил, что Германия может передать Украине крылатые ракеты Taurus

Германия после координации с европейскими партнерами может передать Украине крылатые ракеты Taurus. Соответствующее заявление сделал в интервью телевизионному каналу ARD лидер Христианско-демократического союза, вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
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