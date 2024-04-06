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Добрый Мир

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Часов Яр готовится к падению: Россия решительно штурмует город. Бойцы прорываются к Усманскому. Удар по Очакову – Горячая сводка СВО

Часов Яр готовится к падению: Россия решительно штурмует город. Бойцы прорываются к Усманскому. Удар по Очакову – Горячая сводка СВО

Фото: mil.ru Вчера 5,7K прочитали Русские войска продолжают наращивать давление на позиции противника на Авдеевском и Часов-Ярском направлении.

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