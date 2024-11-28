Павел Деревянко приставал к Екатерине Климовой

Актриса Екатерина Климова после развода с Гелой Месхи решила сохранить свою личную жизнь в секрете. Несмотря на то, что у одной из самых красивых актрис российского кино, безусловно, много поклонников, она предпочитает не рассказывать о своих мимолетных романах.