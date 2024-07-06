Генерал Жданов объяснил, как Россия ответит «прибалтийским тиграм»

Образовавшиеся в результате распада СССР микро-государства Прибалтики, которые с иронией называют “прибалтийские тигры” продолжают провокации, заявляя, что Балтийское море “вскоре станет” внутренним морем НАТО.
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