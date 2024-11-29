Под Энергодаром нашли тайник диверсанта

Силовики нашли тайник с беспилотником и взрывчаткой в пригороде Энергодара. Сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов допустил, что оборудование предназначалось для новых провокаций в отношении Запорожской АЭС.