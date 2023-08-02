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Видео ритм-танца Дэвис и Смолкина, с которым они дебютировали за Грузию на турнире в Лейк-Плэсиде

Дуэт набрал 74,35 балла в первый день турнира Lake Placid Ice Dance International. Они занимают второе место вслед за американской парой Уна Браун – Гэйдж Браун.

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