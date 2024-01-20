Гендиректор «Газпром-Медиа» поддержал решение Путина участвовать в выборах

Жаров сообщил о благоприятных изменениях в стране за последние 20 лет В Москве 20 января генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров выразил свою поддержку решению Владимира Путина выдвинуть свою персону в качестве кандидата на выборах президента в 2024 году.