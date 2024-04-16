30 любопытных находок, назначение которых так сразу и не угадаешь

Что делать, если вы нашли загадочный предмет, назначение которого невозможно угадать с ходу? Самый простой путь — показать его в сабреддите «What Is This Thing» («Что это за штуковина») и быстро получить ответ от тамошних знатоков.
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