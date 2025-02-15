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Врач Гончарова: ношение тяжелых украшений может привести к увеличению ушей

Врач Гончарова: ношение тяжелых украшений может привести к увеличению ушей

С возрастом многие замечают, что нос и уши выглядят больше. Хотя может показаться, что эти части тела действительно продолжают "расти", на самом деле процесс обусловлен деформацией хрящевой ткани и воздействием силы тяжести, рассказала "Газете.

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Ну что вы так пессимистичны, можно и гирьки по полкило повесить, такая красота.
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21 час.
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