Рассказ пилота Су-30СМ МА ВМФ РФ о своей боевой работе. На кадрах видны подвешенные изделия «170-1» и ОФАБ-250, но почему-то на законцовках отсутствуют контейнеры со станциями активных помех типа САП-518.
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Рассказ пилота Су-30СМ МА ВМФ РФ о своей боевой работе. На кадрах видны подвешенные изделия «170-1» и ОФАБ-250, но почему-то на законцовках отсутствуют контейнеры со станциями активных помех типа САП-518.
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