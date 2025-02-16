Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 070 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Герой!Кадыров назвал св...
  • Eduard
    Молодец!Кадыров назвал св...
  • Алексей Горшков
    Меркель - старая КОМСОМОЛКА !!! Знает, что делает!😜В Еврокомиссии за...

Обломинго над Мюнхеном

Обломинго над Мюнхеном

Добрый вечер, Империя. "Те, кто выжил в катаклизьме, пребывают в пессимизьме", - эти слова наиболее точно отражают состояние европейского политикума после саммита в Мюнхене - если уж мюнхенская речь Путина 2007 года попала в учебники истории, то и речь Венса ожидает такая же история.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
александр мозговой
Это  просто показушки.. В.В.Путин сказал  про гейевропу,, вот амеры и решили их приструнить услышав нашего Президента.... А сами забыли , как черным сапоги лизали и заставляли  это делать весь мир.... Вся гадость оттуда ползет.
Ответить
15 час.
СЗ
Светлана Зуева
Всю гнусную европу поставить на колени,а под колени насыпать крупной соли из Соледара и пусть пребывают в раздумии,ежели есть чем думать....
Ответить
13 час.
Elena Guseva
&quot;кто ему помешает подслушивать под дверями?&quot; Почему не уточняется, что это двери туалета?
Ответить
12 час.
наверх