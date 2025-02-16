Добрый вечер, Империя. "Те, кто выжил в катаклизьме, пребывают в пессимизьме", - эти слова наиболее точно отражают состояние европейского политикума после саммита в Мюнхене - если уж мюнхенская речь Путина 2007 года попала в учебники истории, то и речь Венса ожидает такая же история.
Обломинго над Мюнхеном
Комментарии
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александр мозговой
Это просто показушки.. В.В.Путин сказал про гейевропу,, вот амеры и решили их приструнить услышав нашего Президента.... А сами забыли , как черным сапоги лизали и заставляли это делать весь мир.... Вся гадость оттуда ползет.
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15 час.
СЗ
Светлана Зуева
Всю гнусную европу поставить на колени,а под колени насыпать крупной соли из Соледара и пусть пребывают в раздумии,ежели есть чем думать....
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13 час.
Elena Guseva
"кто ему помешает подслушивать под дверями?" Почему не уточняется, что это двери туалета?
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12 час.
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