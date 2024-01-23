LeBron James Responds To Claim He Showed Up Darvin Ham By Subbing Himself Out Of A Game

Darvin Ham and LeBron James There are plenty of basketball fans who are convinced there’s some friction between LeBron James and Darvin Ham, and the legendary veteran decided to chime in after he was accused of purposefully showing up the Lakers head coach during a recent game.
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