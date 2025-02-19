Десятки пропавших девочек в Твери за 20 лет, почему следствие не может найти ответы Татьяна СергееваТверская область, известная своими живописными пейзажами и спокойной атмосферой, в последние два десятилетия стала местом, где разворачивается одна из самых мрачных загадок современной России.