360

162 320 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Новиков
    Мерзкие, трусливые и продажные пшеки должны понять, что их жалеть так как хохлов никто не будет! Это тараканьи племя ...«Голос Мордора»: ...
  • Ole Ole
    Удивительно, как за несколько лет западные элиты погрузились в деменцию .... Может это из вакцины не спасли от Ковида...Белый дом: США пр...
  • Андрей Корольков
    Абсолютно безграмотная, недоучившаяся в школе полусумасшедшая. Полостью сумасшедшая это чокнутая президентка. Какая с...Экоактивистка Тун...

СЦКК: ВСУ выпустили по Александровке 10 ракет из РСЗО

СЦКК: ВСУ выпустили по Александровке 10 ракет из РСЗО

Украинские войска обстреляли поселок Александровка 10 ракетами реактивной системы залпового огня. О нападении сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх