СЦКК: ВСУ выпустили по Александровке 10 ракет из РСЗО

Украинские войска обстреляли поселок Александровка 10 ракетами реактивной системы залпового огня. О нападении сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.
Украинские войска обстреляли поселок Александровка 10 ракетами реактивной системы залпового огня. О нападении сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.
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