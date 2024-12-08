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«Гниль и мерзость»: на деньги коррупционеров можно было построить 250 школ

«Гниль и мерзость»: на деньги коррупционеров можно было построить 250 школ

Российские прокуроры за пять лет изъяли у коррупционеров имущество в доход государства на сумму «более 760 млрд.

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